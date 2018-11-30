700 боевиков и 40 единиц техники: Тымчук сообщил об усилении врага на Донбассе

В связи объявлением в Украине военного положения и приведением боевиков повышенную степень боеготовности, оккупационное командование решило срочно доукомплектовать подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР". Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевиков привели в боеготовность, и оккупанты проводят комплекс мероприятий по наращиванию их боеспособности.

"Идет доукомплектование вооружением и военной техникой, скрытое доукомплектование "резервистами" (часто в принудительном порядке). "2-й АК ЛНР" получил на доукомплектование не менее 40 единиц вооружений и военной техники (в основном бронетехнику и автомобили, с баз хранения или отремонтированные). В оба корпуса уже поступило пополнение общим количеством более 700 человек (как из числа "призванных", так и из числа "подготовленных" в учебных центрах на оккупированной территории и в РФ, а также в отдельных случаях – российских наемников, в основном из числа "уволенных" российских военнослужащих). За счет этого ресурса экстренно доукомплектовываются боевые части и подразделения оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны также сообщали, что боевиков привели в боеготовность в связи с военным положением в Украине. Противник решил побряцать оружием перед местными жителями и сеял антиукраинскую пропаганду.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщал, что Россия готовит к переброске на Донбасс новые силы. По его словам, сформированные подразделения перебросят в ростовскую область, а потом на восток Украины. Отмечается, что в эти формирования войдут и бойцы РФ, которые должны прибыть из Сирии.