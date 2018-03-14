Сотня уничтоженных и раненых оккупантов: как в 2014-м ВСУ деморализовали российскую "дикую дивизию"

Батальонно-тактическая группа 18-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ понесла самые крупные потери среди российских подразделений, воюющих на Донбассе. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" на сайте sprotyv.info.

Подразделения 18-й ОМСБр одними из первых в составе сводных БТГр вторглись на территорию Украины в августе 2014 года. "Дикая" бригада была укомплектована исключительно контрактниками и, дислоцируясь в Чечне (в районе Грозного, в Ханкале и в станице Калиновской), считалась одной из самых боеспособных, – сообщает издание.

Все началось с захвата КПП "Мариновка" на украинской границе 12 августа. Но первые потери оккупанты понесли уже 9 августа, когда украинские войска уничтожили разведгруппу врага под Новосветловкой. Потери врага составили 9 человек убитыми и 8 ранеными, при этом был уничтожен БТР-82А.

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Следующая партия ликвидированных и покалеченных "ихтамнетов" 18 ОМСБр появилась 13 августа, когда колонна грузовиков с боеприпасами попала под обстрел реактивной артиллерии ВСУ под населенным пунктом Снежное. Данный конвой сопровождался подразделениями ВС РФ и российскими наемниками.

Общее количество потерь, по оценке членов Совета при президенте России по правам человека Элла Поляковой и Сергея Кривенко, составило более 100 оккупантов убитыми и около 300 ранеными.

Также в ходе атаки подразделения ВСУ уничтожили 11 установок "Град", три танка и пять бронетранспортеров. Из состава 18 ОМСБр было ликвидировано 12 военнослужащих, еще 29 были ранены.

Родственники погибших заявили, что в копиях свидетельств о смерти из ростовского морга было указано, что погиб "во время исполнения обязанностей военной службы" из-за травм несовместимых с жизнью, а у некоторых диагнозом смерти были инфаркт или инсульт. О месте гибели ни слова.

Также в период с 15 по 21 августа районе населенного пункта Снежное погибли 5 и получили ранения 24 оккупантов из 18-й ОМСБр.

Общие потери 18 омсбр в августе 2014 года составили 101 военнослужащий: 29 оккупантов были уничтожены ВС Украины и 72 получили ранения различной степени тяжести, пишет издание и приводит список имен погибших и раненых россиян.

Такие потери деморализовали "дикую дивизию", пишет "Информсопротивление".

Ранее в сети опубликован список более 3 тыс. российских военных и наемников, погибших на Донбассе.

Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала два похоронных фургона на украинско-российской границе.

Напомним, Российская Федерация 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. За три года противостояния более 9,8 тыс. человек погибли, около 23 тыс. были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.