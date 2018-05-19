Абсурд имени "ДНР": безногий орел, "Зупынка" и возврат в СССР эпохи капитализма

В так называемых "республиках" на Донбассе жизнь протекает в печальной абсурдности, которая уже не удивляет местных жителей. За четыре года людям в оккупации пришлось пережить неистовую истерику "верховных правителей", которые пытаются превратить несчастный восток Украины в "филиал психбольницы".

Например, пока жители центра Донецка гуляют на празднике с фейерверками и выступлениями российских нафталиновых "звезд", окраины сидят под обстрелами, кляня на чем свет стоит и праздники, и боевиков, устроивших огневые точки в жилых кварталах.

Или одновременное почитание Ленина, Сталина и Николая Второго, освящение боевиков и оружия, коммунисты в церкви и боевики Моторола и Гиви на иконах, причем был момент, когда их на полном серьезе предлагали канонизировать…

Активные "русскомирцы" клянут Украину, однако почему-то именно там регистрируют родившихся детей и своих умерших родственников. О пенсиях и прочих соцвыплатах и говорить не приходится.

К слову, в Донецке настаивают, что выплачивают людям не "пенсии ДНР", а социальную помощь. При это наличие Пенсионного фонда, пенсионных карт, а также требования некоторых чиновников "съездить на Украину и привезти свое бумажное пенсионное дело для оформления пенсии в ДНР" никого не смущает.

"Из этого театра абсурда я хорошо помню два момента. Когда в 2014 году эти люди выходили на площадь Ленина с плакатами "НАТО не надо!" и "Донбассу не нужны нахлебники из Европы", а в 2017-м – "Ни тонны угля Украине!" Фото есть в интернете, они же сами и выкладывали, бахвалились своей крутизной, наверное… Сейчас они же кричат о блокаде со стороны Украины, что они бедные-несчастные только из-за этого", – вспоминает переселенец Андрей Корчевный.

Дончане также рассказывают, что раздвоение реальности в "республиках" происходит и по другим фронтам. Например, отчаянно доказывая, что "ихтамнет", имея в виду российских солдат на Донбассе, сподвижники боевиков, тем не менее, требуют обменять военнопленных из РФ, взятых в плен украинскими солдатами.

"Вчера убили боевика по кличке "Мамай", так сербский боевик-снайпер Деки Берич возмутился, мол, "стрелять из укрытия подло". Уж кто бы говорил, а не снайпер, который только в укрытии и работает… Да и не от пули погиб Мамай, а от взрыва ВОГа, но это уже пустяки", – делится дончанин Юрий.

До сих пор не могут понять жители оккупированных территорий, каков статус украинского языка. В "конституции ДНР" он записан как государственный и должен иметь статус равный русскому. Однако замена вывесок и указателей на городских улицах, сведение преподавания украинского языка и литературы в школах до одного часа в неделю наводит на другие мысли.

"Вершиной абсурда стали учебники украинского языка, которые раздали детям в сентябре. Там на второй странице герб Украины. Учительница велела вырвать или заклеить эту страницу. Мы были в шоке! Ничего, конечно, мы не вырывали и не заклеивали, если им так надо – пусть сами книги уродуют", – рассказала жительница Горловки Алена.

Все остальное не менее странно и абсурдно. Боевики клятвенно заверяют, что медицина в "республике" бесплатна, а люди в соцсетях выкладывают чеки и заявленные цены на операцию и лекарства. Если появляется объявление о раздаче гуманитарной помощи – то обычно выставляются не всегда выполнимые условия (например, возраст от 85 лет, наличие донецкой прописки или отсутствие родственников), а размер помощи не соответствует ожиданиям.

"Мы еще помним гуманитарку Ахметова, как мы ее домой вдвоем с мужем несли, потому что там было много всего и несколько человек могли месяц на ней продержаться. А соседка рассказывала, ей в Макеевке выдали какую-то помощь благотворительную – килограмм гречки, сахар и маленькую бутылочку подсолнечного масла. Все! Так она не знала, что с таким "счастьем" делать. Я ей сказала: "Нечего было на референдумы бегать!" Она сникла и сказала что-то, мол, головы всем тогда задурили, а теперь вот гречкой отдариваются…" – поделилась жительница региона Марина Афанасьева.

Поклонники Советского Союза, ждущие его возрождения на просторах Донбасса, не против побывать на "императорском балу", который устраивали не далее, как прошлой зимой.

"Да, есть такие – страшно хотят в СССР! Но при этом, чтобы были мобильные телефоны, интернет, выбор колбас и йогуртов по 30 сортов, сто каналов телевидения, и чтобы клубнику можно было не только летом купить, а в любой день в супермаркете. Им очень трудно объяснить, что с Советским Союзом сто каналов ТВ никак не сочетается. И что молодость свою, которую они тоже хотели бы вернуть вместе с "совком", они уже не вернут никогда", – отмечает жительница Донецка Екатерина, добавляя, что "видимо, там "клиника", что-то говорить бесполезно…"

В качестве саркастической шутки дончане приводят примером эмблему так называемого "министерства транспорта ДНР", на которой изображен безногий орел (впрочем, он взят из "герба ДНР" и появляется на всех символах), а также названия, в которых сквозит то ли тоска по спокойной жизни в Украине, то ли проявляется полное отсутствие креативности – магазин "Зупынка", кетчуп "Лагидный" и колбаса "Угорская".

"Зупынка" просто покорила мое сердце!" – иронично отметил житель Калининского района Артем Виноградов.

Напомним, ранее мы писали о том, как жители Донецка начали активно выменивать собственные вещи на еду. В течение нескольких месяцев объявлений в соцсетях было меньше, чем, к примеру, в 2015-2016 годах, однако за несколько дней их количество возросло.

Также мы писали о разочаровании многих жителей Донбасса, которых боевики "ДНР" пытались собрать на празднование годовщины "референдума". В день 11 мая, который назван на оккупированных территориях "Днем республики" и считается праздником, абсурд и разочарование ощущались особенно остро.