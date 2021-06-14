Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Агенты без соцсетей. Как учатся бойцы самого таинственного спецподразделения СБУ

14 июня 2021 20:59

Юрий Гула Юрий Гула

Двухдневные антитеррористические учения провели в прифронтовой Авдеевке – эксклюзивные кадры тренировок спецподразделения "А"

Бойцы спецподразделения "А" СБУ выполняют сверхсложные задачи и спецоперации по обезвреживанию террористов. И часто именно в зоне ООС, на передовой. "Утро с Украиной" побывало на тренировке спецназовцев и сняло эксклюзивные кадры по обезвреживанию террористов.

Реклама

По легенде в Авдеевке Донецкой области диверсанты взорвали главный стратегический объект города – коксохимический завод. Затем притаились на одной из сельскохозяйственных ферм – вооруженные и опасные. И сколько их там – неизвестно.

Это не что иное, как терроризм. Поэтому разоружить и задержать злоумышленников – задача элитного спецподразделения СБУ. Должны это сделать быстро и без потерь среди местного населения. Именно к таким боевым ситуациям бойцы спецподразделения "А" СБУ готовятся за сотни километров от прифронтовой зоны на полигонах.

Другой боевой сценарий отрабатывают буквально в 50 метрах. Бойцы наткнулись на вражеский блокпост. На тренировке настоящее все – пули, гранаты.

Реклама

Даже близкие друзья не знают, где и кем работают ребята. Они не ведут соцсетей и не показывают лицо на камеру. Чтобы не давать лишних козырей врагу.

"Дело в том, что профессионал – это человек, который в постоянной готовности, и постоянно тренируется. И если возможно так сказать просто, то служба в центре делится на две части – это тренировка, подготовка, и вторая часть – это выполнение специальных задач", – говорит начальник центра специальных операций "А" СБУ Сергей Дусик.

В прифронтовой Авдеевке прошли двухдневные антитеррористические учения максимально приближенные к реальности. В них приняли участие военные, пограничники и спецподразделения СБУ, чтобы оптимизировать алгоритм совместных действий в борьбе с террористами.

"Изменилось вооружение, изменилась сама тактика проведения некоторых специальных операций, в которых мы задействованы. Поэтому это немного для нас было где-то новое, мы подразделение антитеррора, а в 2014 году, в 2015-16 и практически в 2017 годах мы активно участвовали и в военных операциях", – отмечает Сергей Дусик.

Только за прошлый год бойцы центра специальных операций "А" СБУ провели более 1200 специальных операций. Большинство – в прифронтовой зоне или на линии огня.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробностиДонбасс
Они падали на деревья и огороды: суд в Гааге о поиске жертв катастрофы MH17
Они падали на деревья и огороды: суд в Гааге о поиске жертв катастрофы MH17Украина
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на Донбассе
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на ДонбассеДонбасс
Самоизоляция отменяется. Украинцам из ОРДЛО упростили въезд, но есть одно условие
Самоизоляция отменяется. Украинцам из ОРДЛО упростили въезд, но есть одно условиеДонбасс
На Донбассе боевики ранили украинского военного
На Донбассе боевики ранили украинского военногоДонбасс
Зеленский: Флаг Украины появится на Донбассе и в Крыму
Зеленский: Флаг Украины появится на Донбассе и в КрымуВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять