Агенты без соцсетей. Как учатся бойцы самого таинственного спецподразделения СБУ

Бойцы спецподразделения "А" СБУ выполняют сверхсложные задачи и спецоперации по обезвреживанию террористов. И часто именно в зоне ООС, на передовой. "Утро с Украиной" побывало на тренировке спецназовцев и сняло эксклюзивные кадры по обезвреживанию террористов.

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По легенде в Авдеевке Донецкой области диверсанты взорвали главный стратегический объект города – коксохимический завод. Затем притаились на одной из сельскохозяйственных ферм – вооруженные и опасные. И сколько их там – неизвестно.

Это не что иное, как терроризм. Поэтому разоружить и задержать злоумышленников – задача элитного спецподразделения СБУ. Должны это сделать быстро и без потерь среди местного населения. Именно к таким боевым ситуациям бойцы спецподразделения "А" СБУ готовятся за сотни километров от прифронтовой зоны на полигонах.

Другой боевой сценарий отрабатывают буквально в 50 метрах. Бойцы наткнулись на вражеский блокпост. На тренировке настоящее все – пули, гранаты.

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Даже близкие друзья не знают, где и кем работают ребята. Они не ведут соцсетей и не показывают лицо на камеру. Чтобы не давать лишних козырей врагу.

"Дело в том, что профессионал – это человек, который в постоянной готовности, и постоянно тренируется. И если возможно так сказать просто, то служба в центре делится на две части – это тренировка, подготовка, и вторая часть – это выполнение специальных задач", – говорит начальник центра специальных операций "А" СБУ Сергей Дусик.

В прифронтовой Авдеевке прошли двухдневные антитеррористические учения максимально приближенные к реальности. В них приняли участие военные, пограничники и спецподразделения СБУ, чтобы оптимизировать алгоритм совместных действий в борьбе с террористами.

"Изменилось вооружение, изменилась сама тактика проведения некоторых специальных операций, в которых мы задействованы. Поэтому это немного для нас было где-то новое, мы подразделение антитеррора, а в 2014 году, в 2015-16 и практически в 2017 годах мы активно участвовали и в военных операциях", – отмечает Сергей Дусик.

Только за прошлый год бойцы центра специальных операций "А" СБУ провели более 1200 специальных операций. Большинство – в прифронтовой зоне или на линии огня.