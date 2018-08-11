Александр Хуг рассказал, где наиболее всего препятствуют наблюдателям ОБСЕ на Донбассе

Наблюдателей ОБСЕ неоднократно останавливают и не дают выполнять свою работу

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что препятствование свободному передвижению наблюдателей ОБСЕ происходит с обеих сторон линии разграничения на востоке Украины. Больше всего таких случаев происходит на оккупированной территории Донбасса, в частности, на юге Донецкой области. Об этом он поделился в комментарии "Громадскому".

По его словам, СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о препятствовании свободному передвижению.



"Это происходит с обеих сторон, однако активнее – на неподконтрольных правительству территориях. Особенно на юге Донецкой области, неконтролируемой Украины. Это клочок земли примерно 30 километров в ширину, доходя до Азовского моря. Нас неоднократно там останавливали и не давали выполнять нашу работу", – подчеркнул он.

Хуг подчеркнул, что организация пытается защитить работников миссии с помощью надлежащего оборудования и учений.



"Но мы не можем обезопасить их от всех рисков. И обе стороны несут ответственность за защиту гражданских, включая наших наблюдателей", – подчеркнул Хуг.

Напомним, ОБСЕ опубликовала видео перемещения колонн грузовиков из РФ на Донбасс по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов.

Также в июле наблюдатели СММ ОБСЕ зарегистрировали на оккупированной территории Донбасса рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз.

Ранее ОБСЕ обнародовала фото с замаскированным танком Т-72, который боевики разместили недалеко от линии разграничения в поселке Пикузы.