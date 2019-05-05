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Американские дипломаты приехали в зону военной операции на Донбассе

5 мая, 16:10

Делегация от Аппарата атташе по вопросам обороны совершила визит в район проведения Операции Объединенных сил

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

Вслед за координатором ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Тони Фришем Донбасс посетили и представители Аппарата атташе по вопросам обороны при американском посольстве в Украине.

Во время визита в район проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и ситуацией в районе ООС, а также встретились с командованием бригад и батальонов.

"Также американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие", – сообщили в пресс-центре ООС.

Еще делегаты исследовали условия эксплуатации оборудования, которое США предоставили Украине в рамках материально-технической помощи.

Напомним, что ранее США поставили Украине 37 переносных противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним общей стоимостью в 47 млн долларов.

Мы также писали о визите на Донбасс спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, где он встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым

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Тег Донбасс, война на донбассе, посольство США, помощь Украине, ООС

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