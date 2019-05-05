Американские дипломаты приехали в зону военной операции на Донбассе
Делегация от Аппарата атташе по вопросам обороны совершила визит в район проведения Операции Объединенных сил
Вслед за координатором ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Тони Фришем Донбасс посетили и представители Аппарата атташе по вопросам обороны при американском посольстве в Украине.
Во время визита в район проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и ситуацией в районе ООС, а также встретились с командованием бригад и батальонов.
"Также американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие", – сообщили в пресс-центре ООС.
Еще делегаты исследовали условия эксплуатации оборудования, которое США предоставили Украине в рамках материально-технической помощи.
Напомним, что ранее США поставили Украине 37 переносных противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним общей стоимостью в 47 млн долларов.
Мы также писали о визите на Донбасс спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, где он встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Американские дипломаты приехали в зону военной операции на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донбасса
В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины
США призвали Россию прекратить кровопролитие на Донбассе
Вашингтон просит Кремль прекратить поставлять боевикам Донбасса летальное оружие
США обнародовали рекомендации для туристов в связи с военным положением в Украине
Посольство также советует американцам избегать демонстраций
"Это недопустимо": США требуют у России освободить украинских моряков
Посольство США посвятило 75-дневному плену моряков ролик, в котором призвало Москву отпустить их на свободу