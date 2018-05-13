Американский беспилотник провел разведку на Донбассе

Он несколько раз пролетел у границы Украины с Россией

Сегодня утром разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией, а также вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.

Беспилотник вылетел из авиабазы НАТО "Сигонелла". Около 7:15 он уже вошел в воздушное пространство Украины. У границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз, по состоянию на 10:18 прекратил полеты вдоль границы. В 11:32 он стал к полету вдоль линии разграничения на Донбассе, а в 16:30 закончил полет.

Ранее, 25 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу осуществил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине испытали ударный беспилотник с ракетами, который может производить наведение и пуск двух ракет.



