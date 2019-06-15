Американский генерал приехал на Донбасс: стало известно зачем

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус встретился с командиром ООС и посетил Авдеевку

Спустя пару недель после визита на Донбасс президента Украины Владимира Зеленского, в прифронтовую зону приехала американская делегация.

В состав делегации вошли член наблюдательного совета Atlantic council ("Атлантического совета") генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра Atlantic council Джон Хербст.

В частности, американцы посетили населенный пункт Авдеевка и встретились с украинскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с противником, а также побывали у мемориала погибших украинских военных.

Петреус и Хербст провели встречу с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

"Членам американской делегации были представлены неопровержимые доказательства российской агрессии в Донбассе. В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, применяемой российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей", – отметили в пресс-центре ООС.

Напомним, что в январе этого года Донбасс также посетили министры иностранных дел Дании и Чехии Андрес Самуэльсен и Томаш Петршичек.

Кроме того, ранее в этом году председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак побывал на контрольном пункте въезда/выезда "Станица Луганская".

О ситуации, которая сложилась на Донбассе 14 июня, вы можете узнать в видеосюжете:

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