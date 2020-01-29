Арест "экс-министра ДНР": СБУ пять лет скрывала "спецоперацию"

Предполагаемый "задержанный экс-министр" Игорь Ивакин живет на подконтрольной Украине территории с 2014 года

Игорь Ивакин. Фото: скриншот, Facebook

Так называемый "экс-министру угольной промышленности ДНР", которого СБУ якобы вывело на подконтрольную территорию Украины, уже более пяти лет не живет на оккупированных территориях.

Об этом свидетельствует журналистское расследование "Украинской правды" и данные на странице "экс-министра" в Facebook.

Как утверждается, речь идет о 43-летнем Игоре Ивакине, которого действительно в мае 2014 года назначили "главой министерства угольной промышленности ДНР". Его присутствие на заседании "Верховного Совета" подтверждает и снимок в фотобанке российского пропагандитского агентства Sputnik.

Ивакин довольно активно ведет свою страницу в соцсети. Судя по опубликованным данным, сейчас он живет в Мариуполе и свободно сопровождает своего младшего сына Максима на соревнованиях по тхэквондо, которые проходят в различных городах Украины. К тому же, "экс-министр" демонстрирует проукраинскую позицию и публикует записи на государственном языке.

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Но когда он вернулся с оккупированной территории? Сказать сложно.

Спустя пять дней после своего назначения в "ДНР" мужчина заявил, что не имеет никакого отношения к этой либо другой террористической организации и что о своей "должности" узнал в день назначения. Несмотря на это он попал под санкциями Украины.

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В августе 2015-го года он публиковал снимки из оккупированного Донецка, но в декабре сообщил о поездке в Киев. С какой целью Игорь Ивакин посещал столицу неизвестно, но после этого он уже систематически публиковал записи из Мариуполя, который к тому моменту находился под контролем Киева.

Любопытно и то, что в 2016 году мужчина похвастался волонтерской деятельностью – установкой противоосколочной пленки в учебных и лечебных учреждениях Мариуполя. СМИ тогда называло его участником волонтерского объединения "Патриот".

Официально в Украине зарегистрировано только одна общественная организация с таким названием, и ее руководительница Анна Майборода отрицает какое-либо отношения к мариупольцам.

Также новости "Сегодня" сообщали о задержании в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на оккупированном полуострове.

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