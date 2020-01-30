Армия РФ и боевики одновременно провели учения: что происходит на Донбассе

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупанты не только наращивают число ДРГ на Донбассе, но и проводят одновременно подготовку войск – как с боевиками, так и с российскими военными. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в т.ч. с практическим выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов.

В то же время на прошлой неделе в "1 и 2 АК" оккупантов были проведены тренировки частей и подразделений с приведением в высшие степени боевой готовности, а также проверена способность командного состава управлять военными частями.

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"Эти мероприятия проводились одновременно и в соединениях и частях Южного военного округа российской армии, что подтверждает планирование боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по единому замыслу ВС РФ", – сообщает разведка.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо: снайперов, разведчиков и артиллеристов. Кроме того, противник активно наращивает запасы снарядов для пушек и систем залпового огня.

А тем временем на фронте ситуация продолжает оставаться напряженной. Так, 26 января ВСУ понесли серьезные потери из-за обстрелов со стороны боевиков. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня.

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