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Артиллерия и танки: на Донбассе зафиксированы десятки единиц техники боевиков

11 июля, 12:02

Россия и поддерживаемые ею боевики демонстративно нарушают международные договоренности по урегулированию конфликта, отмечают в ООС

Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают скрыто перемещать тяжелое вооружение в нарушение Минских договоренностей, размещая вооружение с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения, сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные ОБСЕ.

"5 июля, на основе данных воздушного наблюдения, вблизи Миусинска, выявлено семь реактивных систем залпового огня. 7 июля, в вблизи населенного пункта Кадиевка, БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10". 8 июля, наблюдатели Миссии зафиксировали один танк Т-72 ​​у н. п. Углегорск", – это вооружение было зафиксировано с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения.

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Вместе с тем, СММ ОБСЕ зафиксировала враждебно вооружение, расположенное за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

"Так, 5 июля, на полигоне вблизи Миусинска выявлено 10 танков, 10 самоходных и 12 буксируемых гаубиц. 8 июля на Луганском направлении, в Михайловке, выявлен один танк. В то же время, на временно-оккупированной территории, зафиксировано 18 боевых бронированных машин. В частности, 7 июля, в жилом районе Кадиевки БПЛА СММ обнаружил один БТР-80 и четыре МТ-ЛБ и 8 июля примерно в 2 км от н.п. Круглик выявлено 11 БМП-1 и два МТ-ЛБ", – сообщили военные.

В ООС отмечают, что Россия и поддерживаемые ею боевики демонстративно нарушают международные договоренности по урегулированию конфликта.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 10 июля пророссийские боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, из них 28 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ВСУ понесли серьезные потери.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.


Видео: YouTube

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Тег техника, обсе, Донбасс, танки, боевики, артиллерия, вооружение

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