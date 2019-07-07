Атаки начались с ночи: боевики накрыли позиции ВСУ минометным огнем

Сегодня противник не давал уснуть бойцам ООС и начал бить из запрещенного вооружения

Фото: Сегодня

Вчера, 6 июля, боевики нанесли урон ВСУ, а сегодня уже с ночи продолжили обстрелы, применяя запрещенное вооружение. Однако обошлось без потерь в украинской армии. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, с начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции сил ООС на передовой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела: дважды вблизи населенного пункта Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Ссевер" позиции наших защитников были обстреляны три раза: недалеко от населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоалександровкой – из миномета калибра 120 мм и на окраине Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм.

Напомним, 5 июля ситуация на фронте была также напряженной – боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у врага.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

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