АТО будет продолжаться до восстановления границ – СБУ

По словам военных, сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше

Антитеррористическая операция продлится до восстановления государственных границ Украины. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное – сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", – сказал он.

Он добавил: "Мы привели все в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил, не планируется, Кононенко сказал: "Нет, не будет, все это будет продолжено до возобновления государственных границ".

Как сообщалось, принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

Напомним, глава МИД Франции сделал заявление по Минским соглашениям.

За прошлые сутки, 22 марта, сутки ни разу не было нарушено перемирие на Донбассе, оружие боевиков молчало. В то же время командование боевиков заставляет сдавать их паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает штаб АТО.