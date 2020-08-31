Аваков предоставил доказательства невиновности заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

Также проведена военная экспертиза, которая установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий

Национальная полиция Украины в рамках расследования уголовного производства по факту гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и гражданина Российской Федерации Андрея Миронова провела ряд следственных действий на месте событий, в Славянске и на горе Карачун и получила доказательства невиновности Виталия Маркива. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время обнародования промежуточных результатов расследования, передает пресс-служба МВД.

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"Мы сегодня решили это сделать еще и потому, что хотим дать сигнал о нашей полной готовности к сотрудничеству с итальянским правосудием и показать важность материалов следствия для установления истины по этому делу. Наше следствие нашло ряд важных свидетелей для установления картины гибели журналистов, показания которых четко показывают невиновность Виталия. Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий, в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты", – сказал Арсен Аваков.

Сообщается, что допрошены более 70 человек, 20 из них – непосредственные свидетели, проведены 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз.

Кроме того, проведена военная экспертиза, которая установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.

Глава МВД подчеркнул, что представители итальянских правоохранительных органов ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели итальянского гражданина.

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"Таким образом, следствие не было проведено в полном объеме и Виталий Маркив был лишен безусловного права на объективное расследование и права на защиту. Поэтому я призываю уважаемый итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием, и учесть их при вынесении справедливого решения", – отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел также отметил, что в пятницу общался с Виталием Маркивым по видеосвязи: "Виталий – борец, воин, сильный духом и настоящий патриот Украины, не имеет никакого отношения к гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова", – заявил Аваков.

Заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ была исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

Следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось: "С позиции солдата Маркива место гибели Роккелли и Миронова было вне визуального наблюдения, прежде всего из-за большого расстояния, наличие на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев".

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"В ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НЗФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь. Во время допроса установленного свидетеля, местного жителя, выяснилось, что стрелять начали с территории завода "Зевс Керамика", где в то время находились боевики НВФ", – сказал Максим Цуцкиридзе.

Также он отметил, что отдельно допросили свидетеля Глушкова, который подвозил раненого Рогулона от завода "Зевс Керамика" в Славянск.

"Свидетель рассказал, что в то время, когда он с Рогулоном отъехал от завода, по автомобилю открыли стрельбу из автоматов" На авто свидетеля экспертиза обнаружила повреждения от выстрелов из автомата (калибр 5,45 мм), а также установила, что по автомобилю свидетеля стреляли из недалекой расстоянии из стрелкового оружия и именно боевики, занимавших территорию завода", – подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

Отдельно заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления отметил, что итальянская сторона не предоставила украинским следователям ответа на запрос о проведении допроса Стеллы Хорошевой, которая в 2014 году была пресс-офицером так называемого "народного мэра" Славянска В.Пономарева, а пока проживает в Италии.

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"В одежде трупа Миронова обнаружили записку об осуществлении фото со Стрелковым (псевдоним гражданина РФ Гиркина, отставного офицера ВС и ФСБ России), который руководил НВФ во время захвата города Славянска, подписанное Хорошево", – добавил Максим Цуцкиридзе.

Максим Цуцкиридзе напомнил, что украинские следователи давно предлагали тесное сотрудничество итальянским коллегам в установленные обстоятельств гибели их гражданина Андреа Роккелли, но, на сегодня, реакции на указанное приглашение не поступало.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Аваков уличил итальянских следователей в непрофессионализме. Он заявил, что следствие было проведено не в полном объеме.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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