Авдеевка уже второй день ждет подачи воды

После обесточивания Донецкой фильтровальной станции ее не могут запустить в работу

Город Авдеевка Донецкой области и соседние населенные пункты уже второй день остаются без водоснабжения. Причиной этого стало обесточивание Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и Оленивской водопроводной насосной станции.

Реклама

Об этом сообщила компания "Вода Донбасса".

"Есть надежда на полное восстановление водоснабжения населения уже завтра", – уведомляет местных жителей на своей странице в Facebook Военно-гражданская администрация Авдеевки.

Информация о запуске ДФС должна быть 3 января в 12.00. Сегодня же воспользоваться водой можно будет с 18-00 до 20-00, сообщает администрация.

Читайте также: Долго и сильно били, а потом задушили: подробности смерти бойца ВСУ под Авдеевкой

В тренде Одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно в Африке

Реклама

Ранее на Донбассе сотни тысяч людей остались без воды из-за непогоды.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция – один из объектов гражданской инфраструктуры, наиболее пострадавший от перекрестного огня на Донбассе. До середины 2018 года ДФС систематически обесточивалась из-за обстрелов боевиками.

А вечером 20 декабря наемники вооруженных формирований Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Один из трактористов ранен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама