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Авиакатастрофа M17: одного из подозреваемых арестовали в Донецке

14 мая, 15:51

Станислав Кожемякин

Боевики пытаются "изолировать" Леонида Харченко от украинских спецслужб

Боевики Донбасса задержали одного из ключевых фигурантов расследования крушения малайзийского "Боинга" МН17 на Донбассе в 2014 году – Леонида Харченко, известного по позывному "Крот", которому ранее в этом году Нидерланды предъявили официальные обвинения.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на неназванного сослуживца Харченко и источники, приближенные к военному командованию так называемой ДНР в 2014-2015 годах.

Боевика арестовали 11 марта возле его дома в Донецке, а 8 мая арест продлили еще на два месяца. Cейчас он находится в СИЗО.

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Формальной причиной для задержания, по данным журналистов, послужили обвинения в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия.

Но при этом предполагается, что на самом деле таким образом боевики хотели его изолировать, чтобы уберечь от судьбы Владимира Цемаха, который был захвачен СБУ на оккупированной территории и вывезен в Киев. Прошлой осенью его передали России в рамках обмена заключенными, после чего он вернулся на оккупированный Донбасс.

Напомним, что 9 мая в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме начался судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере. Кроме Леонида Харченко, в качестве главных подозреваемых выступают бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

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