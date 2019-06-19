Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: в Bellingcat назвали имена виновных

19 июня, 13:15

Расследователи сказали, кто несет ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа рейса Malaysia Airlines в 2014 году

Фото: Getty Images

Непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Их имена указаны в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, опубликованном 19 июня.

"Мы постарались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ, которые ранее были неизвестны широкой общественности. В этом докладе приводится контекст перехваченных телефонных переговоров и устанавливаются новые потенциальные подозреваемые в сбивании MH17", – говорится в сообщении.

Исследователи утверждают, что за неверное определение MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", сопровождение и развертывание ракетной установки несут ответственность Леонид Карченко ("Крот"), Эдуард Гилазев ("Рязань"), Олег Шарп ("Змей"), Сергей Поваляев ("Боцман"), Валерий Стельмах ("Наемник"), Игорь Украинец ("Минер") и Александр Семенов ("Саныч"), генерал-майор Сергей Дубинский, его заместитель, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф").

В результате атаки погибли 298 пассажиров и членов экипажа пассажирского рейса Malaysia Airlines.

Днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

Также этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авиакатастрофа, MH17, крушение Боинга, bellingcat

Вы сейчас просматриваете новость " Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: в Bellingcat назвали имена виновных". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В РФ заявили о новых "деталях" по делу сбитого "Боинга"

24 сентября 2018, 00:23

Минобороны РФ в очередной раз обнародовал доказательства обстоятельств уничтожения малазийского боинга МН17

Россия попыталась украсть документы по расследованию MH17 – Нидерланды

4 октября 2018, 16:21

А в МИД Украины назвали россиян ворами и призвали исключить Россию из Совбеза ООН

Кремль подделал свои "доказательства" по сбитому "Боингу": есть доказательства

19 сентября 2018, 10:42

Российский журналист обнаружил ряд нестыковок в представленных Минобороны РФ "доказательствах" происхождения ракеты, которой сбили малайзийский "Боинг"

Россия ответственна за катастрофу MH17 на Донбассе – Волкер

25 сентября 2018, 09:30

Американский дипломат четко объяснил, в чем вина Российской Федерации в преступлении, которое унесло жизни почти 300 человек

РФ ответила на обвинения по МН17 и заявила о готовности "как и раньше" содействовать расследованию

17 июля 2018, 23:24

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сетуют на "упущенное время" в расследовании причин катастрофы

Журналисты нашли крупные обломки на месте крушения MH17

23 июля 2018, 16:31

По информации СМИ, обломки находятся там уже долгое время

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как перестать потеть

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Украинцы признали - Петр Порошенко самый успешный реформатор

Секреты ухода за орхидеей

Энди Руис брутально извалял и нокаутировал Джошуа

Венгрия договорилась с РФ о получении газа в обход Украины

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Что лечит калина в организме человека

Златко Далич: Сборная России нас шокировала
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь