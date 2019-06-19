Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: в Bellingcat назвали имена виновных
Расследователи сказали, кто несет ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа рейса Malaysia Airlines в 2014 году
Непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Их имена указаны в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, опубликованном 19 июня.
"Мы постарались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ, которые ранее были неизвестны широкой общественности. В этом докладе приводится контекст перехваченных телефонных переговоров и устанавливаются новые потенциальные подозреваемые в сбивании MH17", – говорится в сообщении.
Исследователи утверждают, что за неверное определение MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", сопровождение и развертывание ракетной установки несут ответственность Леонид Карченко ("Крот"), Эдуард Гилазев ("Рязань"), Олег Шарп ("Змей"), Сергей Поваляев ("Боцман"), Валерий Стельмах ("Наемник"), Игорь Украинец ("Минер") и Александр Семенов ("Саныч"), генерал-майор Сергей Дубинский, его заместитель, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф").
В результате атаки погибли 298 пассажиров и членов экипажа пассажирского рейса Malaysia Airlines.
Днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.
Также этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.
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