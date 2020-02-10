"Австралийская народная республика": в "ДНР" опозорились с рекламой на билборде

Пропагандисты на территории оккупированного Донбасса, рассказывая о "счастливом детстве в т.н. "ДНР", использовали для билборда чужую фотографию. Об этом рассказал пользователь Михаил Голубь в своем Twitter.

Так, на вывеске изображена фотография из рекламы австралийского отеля на острове Морнингтон. "Австралийская народная республика", — прокомментировал "находку" Михаил Голуб.

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В свою очередь пользователи начали активно это комментировать.

Напомним, в Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и школьники помладше.

Кроме этого, мы рассказывали, как Золотом-5 (под контролем противника) боевики ранили 16-летнего парня.

Известно, что не менее 150 детей погибли за все время противостояния на Донбассе. Такие данные ООН озвучил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Между тем 36 тысяч несовершеннолетних украинцев получили статус пострадавших от боевых действий – сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, около 25 тысяч детей живут и учатся в серой зоне. В то же время почти 200 школ расположены в районе обстрелов. А 200 тысяч несовершеннолетних вынуждены были покинуть родные дома.

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