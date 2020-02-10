Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

"Австралийская народная республика": в "ДНР" опозорились с рекламой на билборде

10 февраля, 16:13

Пользователи сети начали обсуждать "прокол" пропагандистов

Пропагандисты на территории оккупированного Донбасса, рассказывая о "счастливом детстве в т.н. "ДНР", использовали для билборда чужую фотографию. Об этом рассказал пользователь Михаил Голубь в своем Twitter.

Так, на вывеске изображена фотография из рекламы австралийского отеля на острове Морнингтон. "Австралийская народная республика", — прокомментировал "находку" Михаил Голуб.

Реклама

В свою очередь пользователи начали активно это комментировать.

В тренде
В Донецке пьяный "офицер" убил четверых человек и застрелился: что произошло в "ДНР"

Напомним, в Украине с каждым годом растет число детей, которые, проживая на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и Крыма, дистанционно обучаются в украинских школах. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и школьники помладше.

Кроме этого, мы рассказывали, как Золотом-5 (под контролем противника) боевики ранили 16-летнего парня.

Известно, что не менее 150 детей погибли за все время противостояния на Донбассе. Такие данные ООН озвучил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Между тем 36 тысяч несовершеннолетних украинцев получили статус пострадавших от боевых действий – сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, около 25 тысяч детей живут и учатся в серой зоне. В то же время почти 200 школ расположены в районе обстрелов. А 200 тысяч несовершеннолетних вынуждены были покинуть родные дома.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети Донбасс реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробностиДонбасс
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)Донбасс
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)Донбасс
Боевик, который убивал украинцев, теперь просит милостыню в Москве: фото и видео
Боевик, который убивал украинцев, теперь просит милостыню в Москве: фото и видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...