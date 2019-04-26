Австрия поддерживает мнение ЕС о решении Кремля о "паспортизации" оккупированного Донбасса

Действия РФ можно расценивать как намерение России к дальнейшей эскалации конфликта

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Австрия полностью разделяет заявление Евросоюза по поводу решения Кремля выдавать российские паспорта в оккупированном Донбассе, что расценивается как намерение России к дальнейшей дестабилизации Украины и эскалации конфликта.

Об этом сообщили в Федеральной канцелярии Австрии, – пишет Укринформ.

"Мы поддерживаем заявление, которая была сегодня опубликована Службой внешних действий ЕС", – заявили в офисе федерального канцлера Себастиана Курца на просьбу прокомментировать решение Кремля по "паспортизации" оккупированного Донбасса.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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