Авто плыли по дорогах, вода достигала окон домов: ливень затопил Мариуполь (фото, видео)

В Мариуполе ночью бушевала непогода. В результате долгого ливня город затопило. На улицах образовались реки, дома и многоэтажки стояли в воде.

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Об этом сообщает mrpl.city.

Фото: mrpl.city

От непогоды пострадали жители почти всех районов города. Крыши домов начали протекать, в подъездах и квартирах стояла вода.

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Фото: mrpl.city

В социальных сетях люди писали, что вода течет по электрощиткам, из которых летят искры.

Фото: mrpl.city

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В Приморском районе дожди затопили четыре этажа жилого дома. Больше всего залило верхние этажи – с девятого по четвертый.

Кроме того, на улице сильный ветер повалил деревья. Сейчас последствия непогоды ликвидируют спасатели.

Фото: mrpl.city

Реклама Фото: mrpl.city

Также в Сети показали, что натворил ливень на улицах. На видео видно, что автомобили буквально плывут по затопленным дорогам.

Кроме Мариуполя пострадал также село Виноградное. Насосная станция там не работает, так что быстро откачать воду не могли. Местные жители жаловались, что дома стояли на 1 метр в воде.

"У нас высокий цоколь, и нам повезло, а у соседей в доме по колено воды. У соседки через 3 дома воды по окна. Она утром так плакала – вся домашняя птица погибла", – рассказала жительница села.

Напомним, ливень затопил Днепр. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались по улицам из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

Кроме того, на оккупированный Симферополь обрушился сильный дождь и град, город затопило, ветер ломал деревья.