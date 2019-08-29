"Азовцы" жестко ответили врагу на Донбассе: у оккупантов большие потери

После атаки под Горловкой полк "Азов" нанес болезненный удар боевикам

/ Фото: AFP

Силы технической разведки отдельного отряда специального назначения Нацгвардии Украины (полк "Азов"), которые ранее доказали использование оккупантами на Донбассе российских вооружений, провели удачную операцию против боевиков на Донбассе и нанесли им болезненный удар.

Как сообщил на своей странице в Facebook военный журналист Юрий Бутусов, "азовцы" атаковали врага в ночь на 29 августа в ответ на провокацию: оккупационные войска обстреляли их позиции в районе Горловки.

"Во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь", – отметил Бутусов.

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Кроме того, украинские бойцы захватили документы, оружие, а также зафиксировали на фото и видео попытки нарушения оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращения огня.

"С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", – резюмирует Бутусов.

Напомним, 27 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Новости "Сегодня" писали, что бойцы полка "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе. Гаубица боевиков после артиллерийского налета пыталась покинуть позицию, но беспилотник нанес ответный удар.

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