Бахмут получил современный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В среду Бахмутская многопрофильная больница интенсивного лечения получила современный аппарат искусственной вентиляции легких. Он будет использоваться для лечения больных с тяжелыми осложнениями от COVID-19. Оборудование Фонд Рината Ахметова передал медикам совместно с SCM. Всего Фонд закупил для украинских медучреждениий 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ.

"На сегодняшний день мы доставили в Украину 32 аппарата. Это крупнейшая партия ИВЛ, привезенная в нашу страну с начала карантина. Они будут распределены между опорными государственными больницами Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областей. Часть аппаратов получат совсем небольшие города, такие как Бахмут", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Мэр Бахмута Алексей Рева поблагодарил Фонд Рината Ахметова за поддержку:

"Мне очень приятно присутствовать на таком важном, ответственном событии. Хочу выразить благодарность от жителей Фонду Рината Ахметова и учредителю Ринату Ахметову за столь необходимую и нужную помощь – аппарат ИВЛ. Это здоровье наших работников. Это здоровье граждан. И мы думаем, что наши медики будут использовать этот аппарат, чтобы спасать сотни, тысячи жителей. Уверен, что благодаря спонсорам, в том числе Фонду Рината Ахметова, на территории Бахмутской громады победим COVID-19. Спасибо вам огромное".

Главный врач КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения" Светлана Мельникова рассказала, что оборудование такого класса поступает в Бахмут впервые:

"Наша больница признана опорным учреждением. Это большая ответственность. Мы обязаны оказать качественную медицинскую помощь. Для этого нужен квалифицированный персонал и современное оборудование. У нас есть 25 аппаратов ИВЛ, но они среднего класса. Выражаю Фонду Рината Ахметова слова благодарности от всего коллектива, всех горожан за этот подарок. Этот аппарат поможет спасать жизни".

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Представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков вручил врачам Бахмутской многопрофильной больницы сертификаты об успешном окончании онлайн-обучения работе с современными аппаратами ИВЛ, которое проводил Фонд Рината Ахметова совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов Украины. В первом вебинаре приняли участие более 800 врачей со всей страны. Также Фонд совместно с Министерством цифровой трансформации создал обучающий сериал "Как работают аппараты ИВЛ", который просмотрели свыше 170 000 раз.

"Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов группы SCM, чтобы оказать помощь своей родине, своей стране и своим землякам. 300 миллионов гривен, которые он выделил, это спасение жизней врачей, детей и взрослых. Фонд передал Донецкой области 100 000 экспресс-тестов, анализатор проб и средства индивидуальной защиты. Сегодня мы передаем оборудование, которое спасает жизни – аппараты ИВЛ", – сказал Александр Вишняков.

Он также сообщил, что все медики отделения интенсивной терапии получат в подарок от Фонда сертификаты на комплекты медицинской спецодежды.

Директор департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации Владимир Колесник отметил, что врачи остро нуждались в оборудовании, которое передал Фонд:

"Вручением этих аппаратов мы открываем новую страницу в сотрудничестве бизнеса и здравоохранения. Делая такой подарок, Фонд Рината Ахметова показывает, что ответственный бизнес не только создает рабочие места, но и заботится о здоровье жителей нашей области и всей Украины. Больница в Бахмуте – одна из тех, что уже столкнулась с этой болезнью. Здесь лечились и продолжают лечиться больные с COVID-19. Эта аппаратура внесет вклад в преодоление беды, которая настигла весь мир. Благодарю Фонд Рината Ахметова. Большое вам спасибо!".

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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