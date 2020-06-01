"Бандеровская" рамка: на Донбассе оккупанты жестко отчитали педагога из-за фото

В оккупированном Луганске директор школы опубликовала в соцсетях аватар с рамкой, где написано "Дякую, мамо!". Телеканал т.н. "ЛНР" посвятили поступку директора школы №8 Людмили Брянцевой целый сюжет, где ее публично высмеяли и отчитали. Видео сюжета опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"На главном телеканале ЛНР травят директора луганской школы за то, что она установила себе на фото в Facebook "бандеровскую" рамку с надписью "Дякую, мамо". Да, это не шутка. Этому посвящен целый новостной сюжет", – подписал публикацию журналист.

Ведущий Сергей Колесник был возмущен тем, что на Донбассе все еще есть люди, которые поддерживают Украину. Он заявил, что рамка к фото якобы создана ивано-франковским отделением "Украинской Галицкой Партии".

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"Эта политическая сила активно выступает против русского языка, за снос памятников воинам Красной Армии, опекает музей заместителя Бандеры ОУН Ярослава Стецько, то есть бандеровская русофобская политическая сила. Но Людмилу Брянцеву это, очевидно, не смущает", – пафосно негодует журналист.

В соцсетях пользователи заступились за женщину и поддержали ее.

"Это в очередной раз напоминает, что и через 6 лет там остаются адекватные люди. Но только они абсолютно беззащитны. И никто за них не вступится", – пишет Татьяна.

Ей ответила Марина Бихуненко:"Вывезти всех адекватных. Вокруг остальных – ров!".

"Как переселенка из Луганска, могу подтвердить, что там есть проукраинские люди. В том числе много моих друзей, и знакомых, которые по – уважительным причинам там вынуждены были остаться. Только они шифруются, иначе "на подвал"", - рассказала Светлана Луценко.

"Бедная женщина!!! Страшно представить, что ее ждёт и от "коллег" в том числе... мрак", "Дикий страх. Дикий. Я имею в виду в них ко всему украинскому",, – пишут в комментариях.

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Напомним, ранее главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечникподписал "указ" о присвоении оккупированному Луганску второго названия Ворошиловград. Это связано с празднованием на оккупированных территориях 75-летия победы в Великой отечественной войне.

Кроме того, в России космонавт опозорилась фейком о войне на Донбассе. Представительница России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, космонавт Елена Серова заявила, что взрывы "украинских" снарядов на Донбассе видны из космоса.



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