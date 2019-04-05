Беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО
Стреляли из крупнокалиберного пулемета
Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обстреляли с неподконтрольной правительству территории. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
"По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета с неподконтрольного правительству Долгого 20 марта", – говорится в сообщении.
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов.
Напомним, подразделения 54-й бригады зашли на позиции в этот район зимой и в январе ситуация обострилась после того, как боевики подбили автомобиль ВСУ: тогда оккупанты из ПТУРа подорвали грузовик "Урал" одного из батальонов этой бригады, в результате чего погиб один из бойцов и четверо были ранены.
"После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину они возьмут в три раза больше. Вот этот "Урал" как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КамАЗа с зенитками", – подчеркнул он.
Напомним, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Л/ДНР" устроили "охоту" на призывников – разведка
Свои действия боевики прикрывают рейдами по поиску дезертиров и военных преступников