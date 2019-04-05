Беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО

Стреляли из крупнокалиберного пулемета

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

Беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b76/363/5c9b763639abf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b76/363/5c9b763639abf.jpg 2019-04-05T15:27:00+03:00 Донбасс Стреляли из крупнокалиберного пулемета

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обстреляли с неподконтрольной правительству территории. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

"По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета с неподконтрольного правительству Долгого 20 марта", – говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов.

Напомним, подразделения 54-й бригады зашли на позиции в этот район зимой и в январе ситуация обострилась после того, как боевики подбили автомобиль ВСУ: тогда оккупанты из ПТУРа подорвали грузовик "Урал" одного из батальонов этой бригады, в результате чего погиб один из бойцов и четверо были ранены.

"После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину они возьмут в три раза больше. Вот этот "Урал" как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КамАЗа с зенитками", – подчеркнул он.

Напомним, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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