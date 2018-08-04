На Донбассе беспилотник ОБСЕ заметил конвой из 8 гаубиц боевиков

Также у боевиков наблюдателями были замечены 12 танков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что беспилотный летательный аппарат миссии заметил на оккупированной части Луганской области движение конвоя из восьми гаубиц контролируемых Россией боевиков.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 1 августа до 19:30 2 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, наблюдатели заявляют, что в нарушение определенных координат для отвода вооружения на неконтролируемой правительством Украины территории 1 августа беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия заметил конвой из восьми 122-мм самоходных гаубиц 2С1, которые двигались из поселка Лозовское (в 32 км к западу от Луганская) в село Хорошее (в 36 км к западу от Луганска).

Также беспилотник ОБСЕ заметил 12 танков – шесть Т-64 и шесть Т-72 – недалеко от Хорошего.

Недавно украинская сторона в СЦКК сообщала, что боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон. Было замечено перемещение различных типов пушек, в том числе и противотанковые "Рапиры".

Также разведка ранее узнала, что Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения. Из РФ на оккупированную территорию поступили снайперские крупнокалиберные комплексы и модернизированные противотанковые ракетные комплексы.