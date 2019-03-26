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Без воды могут остаться 1,5 миллиона украинцев

Сегодня, 21:39

С первого апреля энергетики должны отключить почти 40 водоканалов по всей стране

Без воды могут остаться 1,5 миллиона украинцев Донбасс С первого апреля энергетики должны отключить почти 40 водоканалов по всей стране

Без воды часть Луганщины! Лисичанский водоканал энергетики отключили от электроснабжения. У предприятия долг 145 млн гривен. А с первого апреля энергетики должны отключить еще почти 40 водоканалов по всей стране. Один из крупнейших должников – Аульский водоканал на Днепропетровской области.

Корреспонденты "Сегодня" спросили коммунальщиков о выходе из ситуации.

Чтобы уже сейчас срывать первые огурцы, эти растения высадили в начале февраля. Ежедневно за ними ухаживали и поливали.

Сто литров воды в день нужно для теплицы Светланы Кошевой. Это по меньшей мере. Иначе урожая ждать не приходится. Рассада погибнет. Запасти воды много и надолго – невозможно. Поэтому предприниматели с ужасом ждут возможного обесточивания водоканала.

"Если очень жарко, то каждый день поливаем. Без воды мы не можем. Платим за воду, за все платим. Ибо не будет воды – хана нам", – говорит жительница Аул Светлана Кошевая.

С сухими водопроводами могут остаться Аулы, Днепр, Каменское, Новомосковск, Кринички и Верхнеднепровск – всего полтора миллиона человек. Воду качают вот эти насосы. Чтобы они работали – нужна электроэнергия.

"Насосная станция второго подъема работает на электроэнергии, насосный агрегат 3,2 мегалона подают 10000 кубических метров в сутки", – поясняет инженер насосных станций КП "Аульский водопровод" Виктор Титановский.

Водоканал в Аулах могут отключить от сети за долги. Предприятие задолжало компании Укринтерэнерго 27 млн гривен. Сумма собралась за три месяца.

"Аульский водопровод физически не имеет возможности выполнить свои обязательства перед государственным предприятием Укринтерэнерго. Но Аульский водопровод обратился с гарантийным письмом к компании Укринтерэнерго, где полностью признает сумму долга и гарантирует его погашение. И предложил заключить договор о реструктуризации долга", – говорит генеральный директор КП "Аульский водопровод" Виктор Страшко.

Энергетики могут отключить от сети в различных регионах 22 водоканала. Их общий долг за свет "поставщику последней надежды" компании Укринтерэнерго 101 млн гривен. Большая половина – долг трех предприятий. "Аульский водопровод" на Днепропетровщине не заплатил энергетикам 27 млн, Попаснянский водоканал Луганской -15 млн, а Полтававодоканал – 14 млн гривен.

Еще 16 водоканалов не нашли себе новых поставщиков электроэнергии, и их тоже могут отрезать от сети. Решить проблему с отключением могут на местном уровне, говорят в "Укринтерэнерго".

Вопрос по отключению потребителей электрической энергии, которые не определились с электропоставщиком, в установленном законом и правилами порядке, и не заключили новые договоры о поставках электрической энергии потребителю с новыми электропоставщиками, а также вопрос относительно неоплаты потребленной электрической энергии должны решаться руководителями этих предприятий, учреждений и организаций.

"Аульский водопровод" смог договориться и о постепенной выплате долга и о поставках энергии после 1 апреля. Но большинство предприятий до сих пор в неопределенной ситуации. Донецкая облгосадминистрация обратилась к правительству. Кабмин может помочь отдельным регионам оплатить долги за счет бюджета и даже продолжить сотрудничество Укринтерэнерго и проблемных коммунальных предприятий еще на некоторое время, пока решения проблемы не будет.

Напомним, ранее эксперт подсказал премьеру Владимиру Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов.

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Тег Кабмин, долг, вода, отключение, водоканал, водоснабжение, без воды

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