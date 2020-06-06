Били и пытали током: экс-милиционер признался в вербовке боевиками "ЛНР"

По семейно-бытовым делам бывший милиционер посещал Донбасс, где его захватили боевики

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей террористической организации "ЛНР" завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, где ранее сообщили о задержании боевика, пытавшего пленных бойцов на Донбассе.

"Контрразведчики спецслужбы установили, что работник МВД, житель Луганщины, после выезда на подконтрольную Украины территорию уволился из органов внутренних дел. Но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно захваченную пророссийскими террористами территорию", - говорится в сообщении.

В 2017 году во время пребывания на оккупированной части Луганской области бывшего милиционера задержали участники российско-террористической группировки.

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"Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое "министерство государственной безопасности "ЛНР". Во время незаконного содержания мужчину систематического избивали и пытали электрическим током. Через пытки террористы принудили его к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках и отработали способы связи", – сообщили в СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что по возвращении на контролируемую украинскими властями территорию представители боевиков неоднократно пытались наладить с ним связь для получения информации. Бывший милиционер от дальнейших контактов с террористами уклонялся и не выполнял преступных задач.

СБУ задокументировала попытку вербовки Видео: СБУ

"В ходе общения с военными контрразведчиками СБУ гражданин откровенно сообщил об обстоятельствах своего незаконного содержания и контакты с представителями террористической организации "ЛНР". Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности. Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности при условии, если оно добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что более месяца назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.

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