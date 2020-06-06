Били и пытали током: экс-милиционер признался в вербовке боевиками "ЛНР"

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей террористической организации "ЛНР" завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, где ранее сообщили о задержании боевика, пытавшего пленных бойцов на Донбассе.
"Контрразведчики спецслужбы установили, что работник МВД, житель Луганщины, после выезда на подконтрольную Украины территорию уволился из органов внутренних дел. Но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно захваченную пророссийскими террористами территорию", - говорится в сообщении.
В 2017 году во время пребывания на оккупированной части Луганской области бывшего милиционера задержали участники российско-террористической группировки.
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"Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое "министерство государственной безопасности "ЛНР". Во время незаконного содержания мужчину систематического избивали и пытали электрическим током. Через пытки террористы принудили его к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках и отработали способы связи", – сообщили в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что по возвращении на контролируемую украинскими властями территорию представители боевиков неоднократно пытались наладить с ним связь для получения информации. Бывший милиционер от дальнейших контактов с террористами уклонялся и не выполнял преступных задач.
"В ходе общения с военными контрразведчиками СБУ гражданин откровенно сообщил об обстоятельствах своего незаконного содержания и контакты с представителями террористической организации "ЛНР". Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности. Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности при условии, если оно добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей противоправной деятельности", – добавили в СБУ.
Также новости "Сегодня" сообщали, что более месяца назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.
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