"Били все время в голову": в Мариуполе школьник обвиняет сверстников в травле

По словам ребенка, на него набросились сразу восемь одноклассников

"Били все время в голову": в Мариуполе школьник обвиняет сверстников в травле 2019-03-25T22:10:56+02:00 Донбасс По словам ребенка, на него набросились сразу восемь одноклассников

Мариупольский школьник обвиняет сверстников в травле и избиении. Ученик в больнице с сотрясением мозга, об этом "Сегодня" сообщила его мать. Конфликт произошел в раздевалке перед уроком физвоспитания. По словам самого парня, на него набросились сразу восемь одноклассников. Корреспондент "Сегодня" Артем Попов расспросил и пострадавшего, и обидчиков как было на самом деле.

"Они раз толкнули, а потом они мне не давали встать. Они били почти все время в голову", – рассказывает пострадавший Александр Степаненко.

Сейчас 5-классник в больнице. Через день после избиения ему стало плохо. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

Произошло все у входа в школьную раздевалку. Одноклассники вместе держали двери и не пускали Сашу внутрь. Что было дальше, версии сторон разнятся.

Саша рассказывает, сверстники сначала начали его оскорблять.

"О, жирный идет. Быстрее нужно закрыть двери, чтоб он не попал в раздевалку", – вспоминает ребенок слова одноклассников.

Когда, наконец, вошел в раздевалку, налетели с кулаками. Били, уверяет Саша, восемь ребят.

"После такого я не мог встать. У меня после этого очень сильно болела голова", – признается Александр Степаненко.

Затем, вспоминает, – прибежала учительница химии. Но не спасать, а запугивать! Так и рассказал матери.

"Это уже не первый случай, когда ребенок мне жалуется на нее, что она его унижает. Цитирую вам слова:" ты такой дебил, который стучит на всех, твое место в дурдоме в смирительной рубашке", – рассказывает мать пострадавшего Александра Степаненко.

Однако, съемочную группу "Сегодня" педагог убеждает: напротив пыталась успокоить школьника.

"Таких разговоров даже и близко не было. Это могут и дети подтвердить, и администрация. Все, кто угодно, потому что это была перемена", – заверят учительница химии Карина Кирсанова.

Мы с разрешения родителей поговорили с одноклассниками Саши. Вот их версия инцидента.

"Саша начал бить ногой по двери. Потом, когда он ее выбил, дверь ударилась о меня. Потом я выхожу с двери. Стал я к нему возле угла, вот здесь стал я. Видел, как Артур его пихнул", – говорит пятиклассник Игорь Ирвачов. "А потом он сел на лавочку. Переоделся и пошел с нами нормально на физкультуру", – рассказывает Никита Даниленко. "Он плюется. Грызет ручки, когда ему даешь. Обзывается все время", – признается Никита Горбаченко.

Родители тоже жалуются на этого ученика – мол, сам провоцирует конфликты.

"Этот мальчик подходит к любому ребенку. Телефон держит и ножкой его стукнет, или еще что-нибудь. И говорит: ну давай, ударь меня, ударь. Я тебя записываю", – рассказывает мать пятиклассницы Ирина Репринцева.

Однако, сейчас у правоохранителей есть заявление от Сашиной мамы. И копы уже вызывали на диалог всех учеников, на которых парень указал. Предварительно производства открыли по статье "Нанесение легких телесных повреждений".

Напомним, в Киеве на 850 грн оштрафовали мать школьника, травившего одноклассника. Подросток бил одноклассника и унижал его с нецензурной лексикой при других.

Также мы писали о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

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