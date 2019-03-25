"Били все время в голову": в Мариуполе школьник обвиняет сверстников в травле
По словам ребенка, на него набросились сразу восемь одноклассников
Мариупольский школьник обвиняет сверстников в травле и избиении. Ученик в больнице с сотрясением мозга, об этом "Сегодня" сообщила его мать. Конфликт произошел в раздевалке перед уроком физвоспитания. По словам самого парня, на него набросились сразу восемь одноклассников. Корреспондент "Сегодня" Артем Попов расспросил и пострадавшего, и обидчиков как было на самом деле.
"Они раз толкнули, а потом они мне не давали встать. Они били почти все время в голову", – рассказывает пострадавший Александр Степаненко.
Сейчас 5-классник в больнице. Через день после избиения ему стало плохо. Врачи диагностировали сотрясение мозга.
Произошло все у входа в школьную раздевалку. Одноклассники вместе держали двери и не пускали Сашу внутрь. Что было дальше, версии сторон разнятся.
Саша рассказывает, сверстники сначала начали его оскорблять.
"О, жирный идет. Быстрее нужно закрыть двери, чтоб он не попал в раздевалку", – вспоминает ребенок слова одноклассников.
Когда, наконец, вошел в раздевалку, налетели с кулаками. Били, уверяет Саша, восемь ребят.
"После такого я не мог встать. У меня после этого очень сильно болела голова", – признается Александр Степаненко.
Затем, вспоминает, – прибежала учительница химии. Но не спасать, а запугивать! Так и рассказал матери.
"Это уже не первый случай, когда ребенок мне жалуется на нее, что она его унижает. Цитирую вам слова:" ты такой дебил, который стучит на всех, твое место в дурдоме в смирительной рубашке", – рассказывает мать пострадавшего Александра Степаненко.
Однако, съемочную группу "Сегодня" педагог убеждает: напротив пыталась успокоить школьника.
"Таких разговоров даже и близко не было. Это могут и дети подтвердить, и администрация. Все, кто угодно, потому что это была перемена", – заверят учительница химии Карина Кирсанова.
Мы с разрешения родителей поговорили с одноклассниками Саши. Вот их версия инцидента.
"Саша начал бить ногой по двери. Потом, когда он ее выбил, дверь ударилась о меня. Потом я выхожу с двери. Стал я к нему возле угла, вот здесь стал я. Видел, как Артур его пихнул", – говорит пятиклассник Игорь Ирвачов.
"А потом он сел на лавочку. Переоделся и пошел с нами нормально на физкультуру", – рассказывает Никита Даниленко.
"Он плюется. Грызет ручки, когда ему даешь. Обзывается все время", – признается Никита Горбаченко.
Родители тоже жалуются на этого ученика – мол, сам провоцирует конфликты.
"Этот мальчик подходит к любому ребенку. Телефон держит и ножкой его стукнет, или еще что-нибудь. И говорит: ну давай, ударь меня, ударь. Я тебя записываю", – рассказывает мать пятиклассницы Ирина Репринцева.
Однако, сейчас у правоохранителей есть заявление от Сашиной мамы. И копы уже вызывали на диалог всех учеников, на которых парень указал. Предварительно производства открыли по статье "Нанесение легких телесных повреждений".
Напомним, в Киеве на 850 грн оштрафовали мать школьника, травившего одноклассника. Подросток бил одноклассника и унижал его с нецензурной лексикой при других.
Также мы писали о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.
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