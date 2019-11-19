Бизнесмен из Донбасса несколько лет спонсировал боевиков "ДНР"

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Сотрудники службы безопасности Украины задержали владельца дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска, который несколько лет спонсировал боевиков "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в 2014 году мужчина зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево. С помощью реквизитов банковских учреждений, которые работают на оккупированных территориях, бизнесмен систематически перечислял свои деньги в "налоговые" органы террористов.

"Установлено, что в течение 2015-2018 лет квазиреспублике было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен в эквиваленте на национальную валюту", – рассказали в СБУ.

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Мужчине уже сообщили о подозрении в финансировании терроризма и решается вопрос об избрании меры пресечения. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно СБУ разоблачила экс-депутата и застройщика, которые финансировали "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, ранее в Харькове на сотрудничестве со спецслужбами РФ попался глава одной из районных администраций города.

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