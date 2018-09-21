Блестящая операция: украинские военные заняли поселок Золотое-5

Решение о продвижении было принято в связи с постоянными провокационными обстрелами украинских позиций с территории "серой зоны"

Украинские военные на Донбассе взяли под контроль населенный пункт на Луганщине Золотое-5, который до этого находился в так называемой "серой зоне". Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его словам, решение о продвижении было принято в связи с постоянными провокационными обстрелами украинских позиций с территории "серой зоны", где боевики прикрывались местным населением. Отмечается, что обстрелы участились после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4.

"Для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения н.п. Золотое-4, по данным группы ИС, 19 сентября текущего года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил расширил зону ответственности ОС и занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину н.п. Золотое-5", — сообщает Тымчук.

В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook, что местные жители поселка (около 150 человек) встретили украинских воинов лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

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В результате проведенной операции Объединенными силами возвращено под контроль почти 40 га территории Украины.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".