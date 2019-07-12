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Блестящая операция ВСУ: видео уничтожения артиллерии боевиков

12 июля, 09:36

Бойцы сил ООС повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов"

Скриншот
Скриншот.

Украинские военные продолжают уничтожать технику боевиков на Донбассе. На этот раз бойцы Объединенных сил нанесли мощный удар на Донецком направлении по вражеской артиллерии. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ под псевдонимом Dmitriy Muller, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, недавно, в районе населенного пункта Водяное одно из подразделений ВСУ провело блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника.

"В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ (самоходная артиллерийская установка – ред.) 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "караван-300" уходит на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", – написал Muller.


Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

А тем временем на фронте враг продолжает обострять обстановку. 11 июля боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате украинская армия понесла потери, но ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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Тег техника, Донбасс, ВСУ, боевики, артиллерия

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