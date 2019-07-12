Блестящая операция ВСУ: видео уничтожения артиллерии боевиков

Бойцы сил ООС повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов"

Скриншот.

Украинские военные продолжают уничтожать технику боевиков на Донбассе. На этот раз бойцы Объединенных сил нанесли мощный удар на Донецком направлении по вражеской артиллерии. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ под псевдонимом Dmitriy Muller, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, недавно, в районе населенного пункта Водяное одно из подразделений ВСУ провело блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника.

"В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ (самоходная артиллерийская установка – ред.) 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "караван-300" уходит на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", – написал Muller.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

А тем временем на фронте враг продолжает обострять обстановку. 11 июля боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате украинская армия понесла потери, но ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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