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Боевик на Донбассе сбежал от российских кураторов: что рассказал на допросе (видео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 октября, 15:00
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Его не остановило ни минное поле, ни угроза быть расстрелянным
СБУ опубликовало допрос сбежавшего боевика. Коллаж: "Сегодня"
СБУ опубликовало допрос сбежавшего боевика. Коллаж: "Сегодня"

Боевик, который накануне вышел на позиции украинских военных на Луганщине, был в рядах оккупантов с 2014 года. На допросе боевик рассказал, что нес "службу" на позиции боевиков Байкал. По его словам, в основном он занимался перегоном и ремонтом военной техники (МТ-ЛБ, БТР).

Об этом сообщает СБУ.

"В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. После достижения совершеннолетия в 2016 году заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемой "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР",– говорится в сообщении ведомтсва.

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Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ ООС
Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ ООС

По словам боевика, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Задержание и документирования проводили Департамент военной контрразведки СБ Украины совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, военнослужащими Вооруженных Сил Украины по процессуального руководства Луганской областной прокуратуры.

Россия не отводит войска после учений с Беларусью

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Ранее мы сообщали, что Командование Вооруженных сил Украины не фиксирует массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021", в которых приняли участие 200 тысяч солдат РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что несмотря на то, что совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться на место своей постоянной дислокации.

Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021". – Ред.), на сегодняшний день мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодняшний день, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации, — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что эти батальйонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе, — добавил он.

Кроме этого, Залужный сказал, что есть военные, которые возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются, "но расслабляться совсем мы на сегодняшний день не можем".

Что известно об учениях "Запад-2021"

  • Военные учения России и Беларуси продолжались с 9 по 16 сентября.
  • В них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и другая техника на нескольких объектах в России и Беларуси.
  • В НАТО отметили, что следит за учениями, которые вызвали беспокойство в соседних странах-членах Альянса и в Украине.

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