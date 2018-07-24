Боевик подтвердил присутствие российских войск на Донбассе: видео допроса

Местный "воин ЛНР" находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск

Украинская контрразведка разоблачила и задержала боевика из т.н. "1-го АК ЛНР" в городе Счастье (Луганская область), который пытался навестить родственников. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

На допросе он рассказал, что после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к "ЛНР", где под руководством российских военных в составе "2-й мотострелковой бригады" находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск.

"В части, где я проходил "службу", были российские военнослужащие – около 30 человек. Офицеров РФ было намного меньше", – рассказал он.

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Задержанный свою вину признал, ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Он активно сотрудничает со следствием.

Украинские силовики узнали, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. По достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы.

Как сообщалось, на Донбассе полицейские задержали экс-охранника военных складов боевиков. В 2014 году мужчина выехал на временно оккупированную террористами территорию, и в течение 5 месяцев был членом группировки "Область войска Донского".

Также стало известно о задержании женщины-"ветерана" боевиков. Это произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", которая в рядах боевиков так называемой "ДНР" служила санитарным инструктором в минометной батарее. Она ехала в Киев к любимому.