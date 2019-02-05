Боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты – разведка

А тем временем оккупационные власти идут на любые методы, лишь бы привлечь местных жителей вступать в ряды боевиков

Фото: Сегодня

Боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/992/249/5c5992249df9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/992/249/5c5992249df9e.jpg 2019-02-05T15:41:00+02:00 Донбасс А тем временем оккупационные власти идут на любые методы, лишь бы привлечь местных жителей вступать в ряды боевиков

На Донбассе оккупационные войска придумали, как избежать ухода личного состава со службы – боевикам тайно продлили сроки контрактов на два года. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационное командование пытается не допустить снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, согласно негласному распоряжению российского командования, представителями кадровых органов военных формирований оккупационных войск осуществляется подделка контрактов военнослужащих, прежде всего из местного населения, с удлинением сроков их действия на два года.

В то же время оккупационными администрациями на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводится ряд пропагандистских мероприятий для повышения мотивированности местного населения к прохождению "военной службы" в рядах российско-оккупационных войск.

"В качестве информационных поводов оккупанты используют памятные даты, в том числе 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для обеспечения указанных мероприятий оккупационная власть осуществляет поиск участников боевых действий на территории Афганистана в 1979-1989 годах, прежде всего среди лиц, проходивших службу в рядах российско-оккупационных войск на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

А тем временем на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ. У противника процветает дезертирство, и оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

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