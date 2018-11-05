Боевикам нечем чинить технику, начали "отжимать" запчасти у гражданских – разведка

Сегодня, 13:44

Транспортным предприятиям приходится "ломать" свою технику и отдавать детали оккупантам

Фото: архив
Фото: архив

Боевики не только терроризируют украинскую армию своими обстрелами. Российско-оккупационное командование за счет транспортных организаций на оккупированных территориях собирается решить проблему с ремонтом своей техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование боевиков взялось за восстановление поврежденной и неисправной боевой техники, а получают запчасти и необходимое оборудование из России. Однако объемы полученных материалов покрывают лишь 50% нужд ремонта, но "выход" был найден.

"Российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей. Указанные действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, что угрожает длительным простоем, невыплатой заработной платы и увольнением водителей", – говорится в сообщении разведчиков.

Напомним, недавно сообщалось, что на Донбассе боевики отбирают у людей и предприятий землю, используя их в качестве полигонов для подготовки войск. С начала октября т.н. "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га.

Также разведка сообщала, как военных РФ на Донбассе "маскируют" под боевиков. Российских военнослужащих собираются использовать для голосования на незаконных "выборах" на оккупированных территориях.
техника, Донбасс, разведка, боевики, запчасти

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Источник:

"Сегодня"

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