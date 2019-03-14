Боевикам подвезли боеприпасы, а людей пугают "наступлением" ВСУ: что происходит в ОРДЛО

Новое командование боевиков взялось за повышение боеготовности подразделений, отмечают в разведке

Фото: Минобороны РФ

Боевикам подвезли боеприпасы, а людей пугают "наступлением" ВСУ: что происходит в ОРДЛО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3f/02b/5c8a3f02bbcea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3f/02b/5c8a3f02bbcea.jpg 2019-03-14T13:47:00+02:00 Донбасс Новое командование боевиков взялось за повышение боеготовности подразделений, отмечают в разведке

С прибытием на Донбасс новых офицером в командный состав оккупационных войск, увеличились и поставки боеприпасов боевикам, а недовольство местных жителей "приглушают" фейками о новом "наступлении" украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ принимает меры для усиления боеспособности группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории. В частности, с начала этой недели увеличились объемы поставок с территории России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества для обеспечения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

"Кроме того, вновь назначенные в порядке очередности кадровые российские офицеры активизировали деятельность по повышению уровня укомплектованности подразделений личным составом за счет призыва местного населения по т.н. "упрощенной процедуре", в т.ч. лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья", – сообщили в разведке.

Также стало известно, что для предотвращения недовольства жителей оккупированных территорий действиями оккупантов снова запустили фейки об "угрозе наступления" украинской армии.

Как сообщалось, Россия на Донбассе проводит смену генералов – в оккупационных войсках происходит ротация на высшем командном уровне. Для охраны высокопоставленного российского командования съехалось много сотрудников ФСБ и ГРУ.

Отметим, что пока у противника меняются командиры, в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.

Смотрите также видео, как ВСУ уничтожили командный пункт боевиков на Донбассе.

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