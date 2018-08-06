Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ: двое военнослужащих получили ранения

Сегодня, 18:34

Российские наемники применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Фото: архив
Фото: архив

С начала дня на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутово и Широкино.

"Вследствие активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – отметили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 5 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

А сутками ранее, 4 августа, противник нанес урон ВСУ. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения. 
Донбасс, военные, обстрелы, раненные , ООС

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