Боевики 30 раз атаковали украинских военных: в ООС рассказали о ситуации на передовой

Противник снова срывает перемирие на фронте, однако украинские воины их наказывают за это

На Донбассе обстановка продолжает оставаться неспокойной – боевики за прошедшие сутки 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в последний день недели враг не применял запрещенное вооружение.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

В результате боевых действий пострадал один военнослужащий ВСУ – получил ранение. У оккупантов в больницу попали два человека в результате ответного огня украинских военных.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск уже восемь раз успели открыть огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.

Напомним, обстановка серьезно накалилась на передовой. Враг пошел на штурм вблизи Крымского – ВСУ и боевики понесли серьезные потери. Вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку".

27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела, из них два раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский боец погиб, но у боевиков потери были еще больше.