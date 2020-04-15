Боевики атаковали позиции ВСУ у Попасной, получили по зубам и считают потери

Противник обстрелял наши опорники из крупнокалиберных пулеметов

В течение дня местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе дважды решились на нарушение режима прекращения огня.

Об этом в среду, 15 апреля, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Для провокационных обстрелов наших позиций противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы помешали врагу реализовать свои преступные цели.

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Так, у Попасной Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А рядом с селом Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов.

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На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника. Прочувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты немедленно прекращали преступную активность. Потери противника уточняются, говорится в сообщении.

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Напомним, сутками ранее, 14 апреля, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены и еще один получил боевое поражение.

Также сообщалось, что 13 апреля на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – оккупанты устроили семь обстрелов. Потерь в рядах ВСУ не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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