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Боевики атаковали с беспилотников и коварно минируют позиции ВСУ

12 февраля, 14:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На передовой продолжается обострение ситуации, враг никак не успокоится

На Донбассе боевики продолжают обстрелы. Уже сегодня противник с помощью беспилотников атаковал позиции украинской армии.

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Об этом сообщили на брифинге в Минобороны.

Это произошло вблизи Золотого-4. Враг дважды применял БПЛА для сброса гранат ВОГ-17 над позициями украинских подразделений. Потерь среди украинских защитников не было.

А в районе населенного пункта Новолуганское боевики осуществляли воздушную разведку, что запрещено в рамках договоренностей о перемирии.

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Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что противник продолжает расширять минные поля вблизи своих позиций почти вдоль всей линии соприкосновения.

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На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование вблизи позиций ВСУ противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования.

А тем временем Киев подсчитал, сколько потеряла Украина из-за оккупации Донбасса. Также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, сколько денег необходимо на восстановление.

Видео: Сегодня

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Донбасс разведка боевики беспилотники

Источник: Сегодня

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