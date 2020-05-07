Боевики атаковали украинских военных под Волновахой и на Бахмутке: ВСУ понесли потери

Оккупанты обстреляли позиции сил ООС у Старогнатовки и Новотошковского

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе снова пренебрегли режимом прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных, вследствие чего ВСУ понесли потери.

Об этом сегодня, 7 мая, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, против защитников Старогнатовки (под Волновахой Донецкой области) оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

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А возле Новотошковского (поселок на трассе "Бахмутка" в Попасняноском районе Луганской области) в противник вел огонь из запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен еще один украинский защитник.

Бойцы были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

Действия противника не остались безнаказанными – бойцы ООС дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются, сообщает штаб.

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Напомним, сегодня в Одессу на самолете из Днепра эвакуировали 12 раненных на Донбассе военнослужащих. Четверо их них – в тяжелом состоянии .

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что 6 мая, боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения. Ответным огнем два российских оккупанта были уничтожены и еще трое – ранены .

Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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