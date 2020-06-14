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Боевики атаковали ВСУ из минометов: подробности утренних боев

14 июня, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Враг атаковал и на Луганском, и на Донецком направлениях

На фронте снова горячо. Боевики уже с самого утра начали обстреливать позиции украинской армии, а на Луганском направлении даже ударили из минометов. Об этом сообщили в Минобороны.

С начала текущих суток наибольшую активность оккупанты проявляли на Луганском направлении. Так, трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Луганского.

Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вольного, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении около 07:00 враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

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"Военнослужащие Вооруженных сил Украины для прекращения этих обстрелов решительно и максимально жестко задействовали незапрещенные дежурные огневые средства. Потерь в рядах Объединенных сил не было, наши подразделения надежно держат ситуацию под контролем", – заявили в ведомстве.

Напомним, за вчерашний день боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский воин, но ВСУ жестко отомстили.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе мина боевиков попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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