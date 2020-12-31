Боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку": где шли бои

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие. Противник даже под Новый год атаковал позиции украинской армии и совершил пять обстрелов.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Вблизи Авдеевки боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем.
Неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета.
Вечером в районе Попасной противник с целью выявления дежурных огневых средств ВСУ открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили российскую военную спецтехнику. На оккупированной территории засветился комплекс радиоэлектронной борьбы.
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