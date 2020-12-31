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Боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку": где шли бои

31 декабря, 07:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военные рассказали, где за прошедшие сутки было жарче всего на фронте

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие. Противник даже под Новый год атаковал позиции украинской армии и совершил пять обстрелов.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Вблизи Авдеевки боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета.

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Вечером в районе Попасной противник с целью выявления дежурных огневых средств ВСУ открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили российскую военную спецтехнику. На оккупированной территории засветился комплекс радиоэлектронной борьбы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

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