Боевики атаковали ВСУ под Донецком и Мариуполем, но нарвались на жесткую ответку

Фото: Facebook "Вернись живым"

В течение 2 апреля местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре – с использованием запрещенных "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы своевременно пресекли вражеские провокации.

Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

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Утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески (под Донецком), а затем выпустил шесть мин 120-го калибра по защитникам Павлополя (Мариупольское направление).

Позиции неподалеку Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил четыре мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет по направлению оккупированного Каштанового.

После обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине Песков – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия.

Сегодня, 02 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения . Ответным огнем ВСУ ликвидировали одного оккупанта, еще трое – получили ранения.

31 марта на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – за сутки боевики устроили 14 раз обстрелов. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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