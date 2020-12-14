Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики атакуют на Приазовье: военные рассказали о провокациях врага (видео)

14 декабря, 15:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фронте уже давно не работает режим прекращения огня – противник регулярно обстреливает позиции ВСУ

На Донбассе боевики снова стреляют, даже применяют запрещенное оружие. Особенно горячо становится на Приазовье. Военные одной из бригад, которые стоят вблизи Водяного, рассказали, что происходит на передовой.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Бойцы отмечают, что враг все чаще нарушает режим прекращения огня и провоцирует украинских морских пехотинцев открыть огонь, которые держат оборону на этом направлении.

Видео: ООС

Военный говорят, что интенсивность вражеских обстрелов растет в сравнении с началом перемирия. Более того, оккупанты все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотники.

В тренде
"Спасибо богу и дождям": оккупанты в Крыму хотят использовать водопады для подачи воды

В основном все их провокации ночью, вечером. Сначала работают из стрелкового оружия, а ближе к ночи "прилетает" из гранатометов различных систем, мины 120-го калибра, часто заезжают снайпера – работают под прикрытием пулеметов.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу утром, 12 декабря, на Донбассе ранение получили двое военных. Украинская сторона в СЦКК незамедлительно обратилась в ОБСЕ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики Водяное ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за Украины
Лидеры ЕС приняли новое решение по санкциям против России из-за УкраиныПолитика
Впервые за долгое время на Донбассе сохраняется тишина
Впервые за долгое время на Донбассе сохраняется тишинаДонбасс
"Умирает каждый десятый": боевики "ДНР" признали более 12 тысяч заболевших COVID-19Донбасс
В оккупированном Дебальцево
В оккупированном Дебальцево "мэр" подарил детсаду кухонный венчик (фото)Донбасс
Боевики подтягивают танки и артиллерию: тревожные разведданные из
Боевики подтягивают танки и артиллерию: тревожные разведданные из "Л/ДНР"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять