Боевики атакуют на Приазовье: военные рассказали о провокациях врага (видео)

На фронте уже давно не работает режим прекращения огня – противник регулярно обстреливает позиции ВСУ

На Донбассе боевики снова стреляют, даже применяют запрещенное оружие. Особенно горячо становится на Приазовье. Военные одной из бригад, которые стоят вблизи Водяного, рассказали, что происходит на передовой.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Бойцы отмечают, что враг все чаще нарушает режим прекращения огня и провоцирует украинских морских пехотинцев открыть огонь, которые держат оборону на этом направлении.

Видео: ООС

Военный говорят, что интенсивность вражеских обстрелов растет в сравнении с началом перемирия. Более того, оккупанты все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотники.

В основном все их провокации ночью, вечером. Сначала работают из стрелкового оружия, а ближе к ночи "прилетает" из гранатометов различных систем, мины 120-го калибра, часто заезжают снайпера – работают под прикрытием пулеметов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу утром, 12 декабря, на Донбассе ранение получили двое военных. Украинская сторона в СЦКК незамедлительно обратилась в ОБСЕ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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