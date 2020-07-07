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"ДНР" открыла пункт пропуска на Донбассе: на выезде огромные очереди (фото, видео)

7 июля, 16:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Для пересечения пункта пропуска необходимо иметь разрешение боевиков

В вторник, 7 июля, на Донбассе боевики так называемой "ДНР" снова начали пропускать людей через контрольно-пропускной пункт "Еленовка".

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Этот КПП находится на линии соприкосновения с подконтрольным Украине пунктом пропуска "Новотроицкое". Как рассказали в пресс-службе Донецкого погранотряда, через него на сторону оккупированных территорий пограничники уже оформили около 150 человек и шесть автомобилей.

"Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" продолжает функционировать с 07:00 до 20:00. Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения – пока со стороны временно оккупированных территорий Украины назад вернулся один автомобиль с двумя людьми", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Donprykz

Фото: facebook.com/Donprykz

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Отмечается, что со стороны так называемой "ДНР" на въезд в контролируемые территории прибыли два автомобиля и 39 человек. Это при том, что к моменту открытия пункта пропуска в нем на выезд с неподконтрольной территории скопилось более 100 автомобилей. Тянучку с авто на видео сняла жительница оккупированных территорий.

"Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупанта. Также отмечают – если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны НЗФ, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины", - добавили в пресс-службе.

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А представители боевиков рассказали, что въезд и выезд через пункты разрешены по следующим правилам:

  • для въезда на оккупированную территорию Донецкой области необходимо иметь разрешение "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;
  • для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию на территории Украины.
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Также сообщается, что все люди, которые прибыли на временно оккупированную территорию Донецкой области, должны отправиться на обсервацию сроком 14 дней. Ее должны обеспечить учреждения здравоохранения на оккупированном Донбассе.

Отметим, что ​​работа контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое", который соединяет подконтрольную Украине территорию с оккупированным Донбассом через КПВВ "Еленовка", с украинской стороны была возобновлена с 22 июня. С момента восстановления работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие в Украину люди должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию при помощи мобильного приложения "Дій вдома".

Напомним, боевики на Донбассе ранее заблокировали работу пункта пропуска "Новотроицкое".

Также мы сообщали, что с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

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