"ДНР" открыла пункт пропуска на Донбассе: на выезде огромные очереди (фото, видео)

В вторник, 7 июля, на Донбассе боевики так называемой "ДНР" снова начали пропускать людей через контрольно-пропускной пункт "Еленовка".

Реклама

Этот КПП находится на линии соприкосновения с подконтрольным Украине пунктом пропуска "Новотроицкое". Как рассказали в пресс-службе Донецкого погранотряда, через него на сторону оккупированных территорий пограничники уже оформили около 150 человек и шесть автомобилей.

"Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" продолжает функционировать с 07:00 до 20:00. Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения – пока со стороны временно оккупированных территорий Украины назад вернулся один автомобиль с двумя людьми", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Donprykz

Реклама

Отмечается, что со стороны так называемой "ДНР" на въезд в контролируемые территории прибыли два автомобиля и 39 человек. Это при том, что к моменту открытия пункта пропуска в нем на выезд с неподконтрольной территории скопилось более 100 автомобилей. Тянучку с авто на видео сняла жительница оккупированных территорий.

"Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупанта. Также отмечают – если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны НЗФ, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины", - добавили в пресс-службе.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: ранен украинский военнослужащий

А представители боевиков рассказали, что въезд и выезд через пункты разрешены по следующим правилам:

для въезда на оккупированную территорию Донецкой области необходимо иметь разрешение "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;

для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию на территории Украины.

Реклама

Также сообщается, что все люди, которые прибыли на временно оккупированную территорию Донецкой области, должны отправиться на обсервацию сроком 14 дней. Ее должны обеспечить учреждения здравоохранения на оккупированном Донбассе.

Отметим, что ​​работа контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое", который соединяет подконтрольную Украине территорию с оккупированным Донбассом через КПВВ "Еленовка", с украинской стороны была возобновлена с 22 июня. С момента восстановления работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие в Украину люди должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию при помощи мобильного приложения "Дій вдома".

Напомним, боевики на Донбассе ранее заблокировали работу пункта пропуска "Новотроицкое".

Также мы сообщали, что с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама