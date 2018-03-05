Боевики "ДНР" отреклись наемника из России, попавшего в плен к украинцам

Сегодня, 20:15

Басурин поведал о попытке россиянина избежать уголовной ответственности

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Боевики так называемой "ДНР" отказались признать свое отношение к судьбе россиянина Николая Покусаева, взятого в плен украинскими военными на Донбассе.

Как заверил "заместитель главы оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин, гражданин России якобы не имеет отношения к их "вооруженным силам", сообщают подконтрольные боевикам ресурсы.

"В ходе проверки представленных Николаем Покусаевым документов по линии "правоохранительных органов ДНР" появились подозрения в его преступной деятельности на территории Белгородской области России, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним", — поведал он.

Также Басурин добавил, что Покусаев добровольно отправился на территорию, подконтрольную Украине, чтобы скрыться от уголовной ответственности после того, как боевики якобы отказали ему в заключении контракта.

"После его местонахождение командованию "ВС ДНР" было неизвестно", – рассказал он.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию. 
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"Сегодня"

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