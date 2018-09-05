Боевики "ДНР" в панике, что не могут долго оборонять Горловку

Командование "3-й омсбр 1-го АК ДНР" с ужасом констатирует, что не в состоянии удерживать вокруг оккупированной боевиками и российскими военными Горловки сплошной фронт.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Как пишет военный эксперт, оккупанты вынуждены сразу на нескольких участках организовать "фрагментарную оборону". А в штабе "1-го АК ДНР" (ОК "Донецк") в форсированном режиме прорабатывают различные варианты действий на случай обострения в этом районе и необходимости оказания срочной помощи подразделениям 3-й омсбр.

На данный момент определены "дежурные артиллерийские средства", также оккупантами начато формирование нескольких резервных групп на бронетехнике (до взвода), готовых к немедленному выдвижению и усилению передовых подразделений из числа как самой 3-й омсбр, так и резерва, сообщил координатор "Информсопротивления".

Для доукомплектования своих передовых подразделений, штаб "1-го АК ДНР" использовал до 900 человек из состава своих "резервов", доведя их численность в среднем до 60% от штатной, добавил Тымчук.

Ранее сообщалось, что после уничтожения главаря т.наз. "ДНР" Александра Захарченко, российские и подконтрольные оккупационной администрации на Донбассе СМИ начали активно разгонять слухи о якобы готовящемся на 14 сентября широкомасштабном "наступлении" ВСУ на Донбассе. Даже называются три направления – Докучаевск, Горловка и Алчевск.

Также напомним, сайт "Сегодня" со ссылкой на "Доктора Смерть" рассказал о новых потерях боевиков под Горловкой. Тяжелораненых боевиков отправляют в больницу, легких – в ФАПы