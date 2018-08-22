Боевики гонят бронетехнику в Донецк и зарываются в землю под Докучаевском

Несмотря на временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжает усиливать свои оборонительные порядки, из тыловых районов гонит живую силу и технику в сторону передовой.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Замечена активная переброска автотранспорта оккупантов по трассе Н-21 (Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк), в день по три-четыре колоны (в основном армейские грузовики), в каждой не меньше 10 единиц грузовиков. В некоторых колоннах – также бронетехника (в основном БТР). Колонны передвигаются как в дневное, так и в ночное время, перевозятся в основном боеприпасы и другие предметы материально-технического снабжения, пишет военный эксперт.

На автотрассе "Бахмутка" в районе Смелого фиксировалась бронегруппа противника – четыре БМП-1/2 и 3 БТР. Двигалась в сторону Сентяновка – Желобок.

Кроме того, на восточной окраине Докучаевска отмечается перемещение бронетехники оккупантов – фиксировалось более 10 единиц бронемашин (главным образом БМП-1) из состава подразделения, занимающего позиции в промзоне и по юго-западной окраине города. В этом же районе наблюдается оборудование противником сразу нескольких новых опорных пунктов во второй линии и фрагментарное минирование участков, прилегающих к переднему краю. При этом среди населения города ходят слухи о том, что ВСУ вплотную приблизились к окраинам города и позициям боевиков, местами на пару сотен метров, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики что-то замышляют: стягивают в Донецк пехоту и бронетехнику.

Ранее мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.