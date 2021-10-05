Боевики готовят наступление на Донбассе: тревожное предупреждение от разведчиков

Боевики скрытно готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает боевую готовность.
Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения скрытно завозят дополнительное вооружение и боеприпасы и прибывают диверсионно-разведывательные подразделения,
Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.
"Подобным образом оккупанты скрытно готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", – заявили в разведке.
Ситуация в Донбассе
Боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Стреляли вблизи населенных пунктов:
- Лебединское – из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов;
- Новотошковское - из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили прекратить вражеские обстрелы.
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